ميسان تسجل 39 أصابة و4 حالات شفاء وحالة وفاة واحدة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان،الاحد، عن تسجيلها ( 39) إصابة جديدة واربع حالات شفاء وحالة وفاة واحدة بفايروس كورونا المستجد.

وقال بيان الدائرة إنها سجلت اليوم ٣٩اصابة جديدة في مركز المدينة موزعة على المناطق ( ابو رمانة ، قطاع 28 ، حي المعلمين القديم حي الحسين القديم ، قطاع 30 ، حي الرفاق ، العرضات ، الكفاءات ، المحمودية ، حي الزهراء ‘قضاء علي الغربي )

وأشار الى تسجيل 4 حالات شفاء ، ووفاة حالة واحدة فقط .

واوضح البيان بأن عدد النماذج المفحوصة بلغ 320 نموذجاـ مؤكدا اتخاذ الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين.

البيان دعا أهالي محافظة ميسان كافة الى الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة حفاظا على سلامة الجميع ومنها ، تقليل الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى والتباعد الجسدي عن الآخرين مسافة مترين تجنب الاماكن المزدحمة وعدم المصافحة والتقبيل و كذلك الالتزام بعدم لمس الوجه ولبس الكمامة عند الخروج من المنزل واستعمال معقمات الأيدي دائما لمنع انتقال العدوى .