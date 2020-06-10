ميسان تسجل 34 اصابة و4 وشفاء 5حالات

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان، الأربعاء، عن تسجيلها اربع وثلاثين أصابة بفيروس كورونا.

وقال بيان الدائرة أنها سجلت اليوم 34 اصابة و 5حالات شفاء، مشيرا إلى الإصابات موزعة على مناطق ( الماجدية ، حي الحسين ، حي الرسالة ، اضافة الى ناحية الكحلاء ، قضاء الميمونة )

وبين أن عدد النماذج المفحوصه 277 نموذجا، مؤكدا اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين.

وكرر البيان دعوة أهالي محافظة ميسان كافة الى الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة حفاظا على سلامة الجميع.منوها إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة الصحيه ومنها ، تقليل الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى والتباعد الجسدي عن الآخرين مسافة مترين تجنب الاماكن المزدحمة وعدم المصافحة والتقبيل و كذلك الالتزام بعدم لمس الوجه ولبس الكمامة عند الخروج من المنزل واستعمال معقمات الأيدي دائما لمنع انتقال العدوى.