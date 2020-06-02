ميسان تسجل 34 اصابة جديدة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان، الثلاثاء،عن تسجيلها (أربعة وثلاثين ) إصابةجديدة بفايروس كورونا المستجد.

وقال بيان الدائرة أن الإصابات في مركز محافظة ميسان موزعة حسب المناطق ( حي الحسين القديم، وقطاع 30 ،ومنطقة السياسيين، والعمارات القديمة، ومنطقة حي اليرموك، مؤكدة بأن جميع هذه الإصابات هي حالات ملامسة لإصابات مؤكدة سابقة.

واشار البيان إلى اكتشاف هذه الإصابات من خلال فعاليات التحري الوبائي الفعال الذي أجرته الدائرة، لافتا إلى اتخاذ الاجراءات الوقائية كافة بحق المصابين والملامسين.

واكد ضرورة التزام أهالي المحافظة ميسان بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة .. حفاظا على سلامة الجميع… ومنها ، تقليل الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى والتباعد الجسدي عن الآخرين مسافة مترين تجنب الاماكن المزدحمة وعدم المصافحة والتقبيل و كذلك الالتزام بعدم لمس الوجه ولبس الكمامة عند الخروج من المنزل واستعمال معقمات الأيدي دائما لمنع انتقال العدوى.