ميسان تسجل 23 إصابة و5حالات شفاء وفاة واحدة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..سجلت دائرة صحة ميسان، اليوم الثلاثاء، انخفاضاً بعدد الإصابات بكورونا حيث تراجعت إلى 23اصابة بعدما سجلت يوم أمس 82اصابة.

وقال بيان الدائرة أنها سجلت اليوم انخفاضاً في عدد الإصابات لهذا اليوم ، مبينة أن الإصابات توزعت في مركز المحافظة على مناطق(حي الرسالة،نهاوند، العوفية، الماجدية، عواشة،الوحدة الاسلامية ،الكرامة ،الحسن العسكري ،الجمعيات،الامير،قطاع ١٥ شعبان ،حي المعلمين الجديد، منطقة الشيشان) إضافة ناحية كميت .

وأوضح البيان اكتساب خمسة مصابين الشفاء التام بعد تلقيهم العلاج في ردهات العزل ،مبيناً بان عدد النماذج المفحوصه هي 295 نموذج.

واعرب عن اسفه لتسجيل حالة وفاة جديدة من ضمن المصابين الجدد في مركز المحافظة في حي الكرامة.

وأكد البيان اتخاذ الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين. مكررا دعوته لأهالي المحافظة كافة للالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة حفاظا على سلامة الجميع، منوهاً إلى ضرورة تقليل الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى والتباعد الجسدي عن الآخرين مسافة مترين تجنب الاماكن المزدحمة وعدم المصافحة والتقبيل و كذلك الالتزام بعدم لمس الوجه ولبس الكمامة عند الخروج من المنزل واستعمال معقمات الأيدي دائما لمنع انتقال العدوى