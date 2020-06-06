ميسان تسجل 17 أصابة جديدة  و10 حالات شفاء

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان، السبت، عن تسجيلها ( 17) إصابةجديدة بفايروس كورونا المستجد، فيما سجلت تزايدا في حالات الشفاء ….

وقال بيان عن الدائرة، إنها سجلت اليوم ١٧ أصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرا إلى الإصابات موزعة حسب المناطق ( ابو رمانة ، قطاع 28 ، حي النداء ، حي الخليج ، الجديدة ، حي الحسين القديم ).

واكد البيان شفاء ١٠ حالات ، موضحا أن عدد النماذج المفحوصه هي 237نموذجا.

ولفت الى اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين.

وأكد البيان ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة .. حفاظا على سلامة الجميع.. ومنها ، تقليل الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى والتباعد الجسدي عن الآخرين مسافة مترين تجنب الاماكن المزدحمة وعدم المصافحة والتقبيل و كذلك الالتزام بعدم لمس الوجه ولبس الكمامة عند الخروج من المنزل واستعمال معقمات الأيدي دائما لمنع انتقال العدوى ..