ميسان تسجل 16 إصابة وشفاء 96ووفاة3

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان الأحد عن موقفها الوبائي مسجلة ارتفاعا بعدد حالات أكثر من حالات الإصابة.

وقال بيان تم تسجيل 16 اصابة جديد ، مع المحافظة على نسبة شفاء جيدة بتسجيل 96 حالة فيما توفي 3 مصابين.

واشار البيان الى ان الإصابات توزعت حسب المناطق في مركز المحافظة على احياء(الشيشان، العرضات، حي موسى الكاظم، الشبانة، حي العسكري، الدفاس، ابو رمانة) فضلا عن الاقضية والنواحي في ، المجر الكبير ، الكحلاء ، قلعة صالح، المشرح

وبين بأن عدد النماذج المفحوصة 216 نموذجا ،فيما بلغ عدد المفحوصين فحص سريع 40 شخصا.

واكد البيان اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين.