ميسان تسجل 147اصابة وشفاء 77

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان عن عدم تسجيل اية حالة وفاة بفايروس كورونا اليوم الاحد.

وقال بيان الدائرة أنها سجلت ( 147)إصابةجديدة مع شفاء 77 حالة ولم تسجل حاله وفاة

وأشار البيان الى ان الإصابات توزعت في مركز المحافظة على احياء (العروبة ، حي الصحفيين ، الإسكان ، حي الثورة ، ابو رمانة ، البتيرة ، 1000 دار ، ، حي الجامعة ، دور النفط ، قطاع 30 ، الجديدة ، قطاع 28 ، حي المعلمين الجديد ، حي الكرامة ، مغربة ، حي الحسين القديم ، عواشة) فضلا عن الاقضية والنواحي ( المشرح ، المجر ، الكحلاء)

وبين أن عدد النماذج المفحوصة بلغ 266 نموذجا ،مؤكدا اتخاذ الاجراءات العلاجية بحق المصابين وحسب حالتهم الصحية..