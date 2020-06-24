ميسان تسجل 136أصابة وشفاء 119ووفاة 6

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان، الأربعاء، عن ارتفاع حالات الشفاء عن يوم أمس والايام السابقة، مبينة أنها سجلت اليوم اصابة 136وشفاء 119معربة عن أسفها لوفاة 6

وقال بيان عن الدائرة ان الإصابات توزعت في مركز العمارة على مناطق (حي الزهراء ، اليرموك ، حي الشهداء، ،حي الثورة ، حي الوحدة ، الدبيسات قطاع 28 ، ، ، ابو رمانة ،، الماجدية ، البتيرة ، الجمعيات ، حي النداء ، حي العسكري ، الاسكان ، الجديدة حي المعلمين الجديد ، الجوادين ، عواشة ، المحمودية ، حي الجامعة ، قطاع 30، حي الخليج ، حي الحسين القديم) ، فضلا عن قضائي المجر وقلعة صالح ، ونواحي الميمونة والسلام وكميت

واشار إلى عدد النماذج المفحوصه 373، مؤكدا اتخاذ الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين، ومكررا دعوته أهالي محافظة ميسان كافة على الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة حفاظا على سلامة الجميع

وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والتي ومنها ، تقليل الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى والتباعد الجسدي عن الآخرين مسافة مترين تجنب الاماكن المزدحمة وعدم المصافحة والتقبيل و كذلك الالتزام بعدم لمس الوجه ولبس الكمامة عند الخروج من المنزل واستعمال معقمات الأيدي دائما لمنع انتقال العدوى ..