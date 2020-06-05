ميسان تسجل 11 إصابة بكورونا وشفاء 6 حالات

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان،الجمعة، عن تراجع في عدد الإصابات لتصل اليوم ( 11) إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد وشفاء 6حالات.

وقال بيان الدائرة أنها سجلت انخفاضا في عدد الإصابات عن الايام السابقة، مشيرا إلى أن الإصابات ١١ موزعة حسب المناطق في مركز العمارة ( ابو رمانة ، الماجدية ، حي النداء ). إضافة الى إصابة في قضاء الكحلاء وأخرى في ناحية السلام

وأشار البيان عن تسجيل 6حالات للشفاء،موضحا بأن عدد الفحوصات التي قامت بها الدائرة بلغت 426 فحصا

وأكد البيان اتخاذ الاجراءات الوقائية كافة بحق المصابين والملامسين. داعياً أهالي محافظة ميسان الى الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة .. حفاظا على سلامة الجميع.. ومنها ، تقليل الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى والتباعد الجسدي عن الآخرين مسافة مترين تجنب الاماكن المزدحمة وعدم المصافحة والتقبيل و كذلك الالتزام بعدم لمس الوجه ولبس الكمامة عند الخروج من المنزل واستعمال معقمات الأيدي دائما لمنع انتقال العدوى.