ميسان تسجل 106أصابة وشفاء116ووفاة 2

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان الموقف الوبائي ليوم الاحد مسجلة ارتفاعا بعدد الإصابات عن يوم أمس.

وقال بيان الدائرة أنها سجلت (106 ) إصابةجديدة بفايروس كورونا مسجلة ارتفاعا ملحوظاً بعدد حالات الشفاء بلغت 116 ومعربة أن أسفها لوفاة 2

وأوضح بان الإصابات موزعة حسب مناطق مركز المدينة على أحياء (قطاع 30 ، عواشة ، المحمودية ، حي الخليج ، حي الثورة ، حي العامل ، الماجدية ، حي الحسين القديم ، حي الفنانين ،مغربة، حي الكرامة ، حجي عبد ،، العوفية ، دور النفط ، دور السايلو ، حي الرحمة ، حي الجامعة حي الرسالة)، فضلاً عن اقضية ونواحي المحافظة في قلعة صالح ، المشرح ،مبيناً بأن عدد النماذج المفحوصه 396نموذج

وأكد البيان اتخاذ الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين. مكررا دعوته لأهالي المحافظة كافة للالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة حفاظا على سلامة الجميع.

ونوه إلى ضرورة الالتزام والارشادات ومنها تقليل الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى والتباعد الجسدي عن الآخرين مسافة مترين تجنب الاماكن المزدحمة وعدم المصافحة والتقبيل و كذلك الالتزام بعدم لمس الوجه ولبس الكمامة عند الخروج من المنزل واستعمال معقمات الأيدي دائما لمنع انتقال العدوى.