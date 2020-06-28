ميسان تسجل 105إصابة وشفاء73 ووفاة 5

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان، الأحد، عن موقفها الوبائي مسجلة ارتفاعا بعدد الإصابات وقال بيان الدائرة أن سجلت اليوم (105)إصابةجديدة وشفاء 73ووفاة 5

وأشارت إلى أن الإصابات موزعة حسب المناطق المركز ب (قطاع 30، حي الحسين القديم،حي الزهراء ، الخضراء، حي القادسية ، قطاع 28 ، حي النداء، الشبانة، ابورمانة ،الماجدية، ابو شطيب، حي القاهرة ، حي الغدير ، الاسكان، حي المعلمين الجديد) فضلا عن اقضية ونواحي (قلعة صالح ، العزير ،الكحلاء، ، المجر ، كميت).

وأوضح البيان أن عدد النماذج المفحوصه 342 ،مؤكدا اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين.

ودعا أهالي محافظة ميسان كافة على الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة.

على صعيد آخر شهدت المحافظة اليوم تطبيقا شاملا للحظر بعد غلق جميع محطات الوقود بأستثناء واحدة حكومية…