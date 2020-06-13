ميسان تسجل 102 إصابة مع شفاء 15حالة وثلاث حالات وفاة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان السبت عن تسجيلها تصاعدا بعدد الإصابات حيث سجلت اليوم (102) إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، في مركز محافظة ميسان

وقال بيان الدائرة أن المحافظة سجلت اليوم تزايدا وهو الأعلى منذ ظهور الجائحة بعد تأكيد إصابة ١٠٢ ، مشيرا إلى أن الإصابات موزعة على مناطق ( حي الخليج ، حي الحسين ، الشبانة ، المحمودية ، حب النداء ، ، حي المعلمين الجديد ، الخضراء ، حي المعلمين القديم ، الماجدية ، مغربة ، السرية ، ، ابو رمانة ، ، حي العسكري ، قطاع 30 ، ونهاوند) فضلا عن اقضية ونواحي المجر الكبير ، علي الغربي، الكحلاء ، السلام ، الميمونة ، كميت

واشار البيان تماثل 15 حالة للشفاء معرباً عن أسفه لوفاة 3 حالات، منوها الى أن عدد النماذج المفحوصه 271 نموذجا.

واكد البيان اتخاذ الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين ، مكررا دعوته أهالي محافظة ميسان كافة للالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة .حفاظا على سلامة الجميع.