ميسان تسجل ١١٠ إصابة وشفاء ٧٠ وحالة وفاة واحدة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان،الجمعة، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء عن يوم أمس والايام السابقة.

وقال بيان الدائرة أنها سجلت اليوم اصابة (110) فيما سجلت ارتفاعا ملحوظا بعدد حالات الشفاء مسجلة ٧٠ حالة لهذا اليوم، مقابل تسجيل حالة وفاة واحدة.

وتوزعت الإصابات على مناطق ( الإسكان، كصيبة، السراي، حي العامل، الدبيسات، حي الربيع، حي الجامعة، العرضات، حي المعلمين الجديد، حي النداء، حي الجهاد،حي الثورة، عواشة، ابو رمانة، حي العسكري، حي الوحدة، حي الجامعة، حي الرسالة، حي القاهرة، دور النفط، الماجدية، حي الخضراء، حي الصادق، الجديدة، نهاوند، المحمودية، حي الخليج) فضلا عن اقضية ونواحي قضاء المجر، علي الغربي ، قلعة صالح، الكحلاء، الميمونة، السلام، العزير.

وبين أن عدد النماذج المفحوصه 375 نموذجا، مؤكدا اتخاذ الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين.

وكرر البيان دعوة أهالي محافظة ميسان كافة على الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة . حفاظا على سلامة الجميع.

لولفت إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والارشادات الصحية ومنها ، تقليل الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى والتباعد الجسدي عن الآخرين مسافة مترين تجنب الاماكن المزدحمة وعدم المصافحة والتقبيل و كذلك الالتزام بعدم لمس الوجه ولبس الكمامة عند الخروج من المنزل واستعمال معقمات الأيدي دائما لمنع انتقال العدوى.