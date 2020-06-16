ميسان تسجل ١٠٠اصابة وشفاء ٢٥ ووفاة واحدة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان، الثلاثاء،عن تسجيلها (100) إصابةجديدة بفايروس كورونا.

وقال بيان الدائرة أنها سجلت اليوم ، ١٠٠ أصابة جديدة في مركز محافظة ميسان،مشيرا إلى أن الإصابات موزعة على مناطق (حي المعلمين الجديد، حي النداء، حي الجهاد، ،حي الثورة، عواشة، ابو رمانة، حي العسكري، حي الوحدة، حي الجامعة، حي الرسالة، حي القاهرة، دور النفط، حي الرحمة الأولى، الجديدة) في مركز المحافظة إضافة الى اقضية الميمونة،المجر، علي الغربي، قلعة صالح.

واشار البيان إلى تسجيل شفاء 25 حالة، ووفاة حالة واحدة، مبيناً بأن عدد النماذج المفحوصه 339نموذجا

وأكد البيان اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين، مكررا دعوته لأهالي ميسان كافة على الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة، حفاظا على سلامة الجميع،ومنها ، تقليل الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى والتباعد الجسدي عن الآخرين مسافة مترين تجنب الاماكن المزدحمة وعدم المصافحة والتقبيل و كذلك الالتزام بعدم لمس الوجه ولبس الكمامة عند الخروج من المنزل واستعمال معقمات الأيدي دائما لمنع انتقال العدوى ..