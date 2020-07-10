ميسان تسجل رقماً قياسياً بعدد حالات الشفاء

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان، عن تسجيلها رقما قياسيا بعدد حالات الشفاء من الإصابة بفايروس كورونا.

وقال بيان الدائرة أنها سجلت،اليوم الجمعة، ٢١١حالة شفاء،مقابل ٧٦ إصابة جديدة، فيما توفي 3 مصابين.

وأشار البيان الى ان الإصابات توزعت على مناطق (الجديدة ، المحمودية ، حي المعلمين الجديد ، السرية ، حي الشهداء ، العوفية،ابو رمانة ، الماجدية) في مركز المحافظة ،فضلا عن اقضية ونواحي (السلام ، المجر الكبير ، الكحلاء، الميمونة،علي الغربي)

وبين ان عدد النماذج المفحوصه ٢٩٧ نموذجا ،مؤكدا اتخاذ الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين.