ميسان تسجل تصاعدا خطيرا مع 82 أصابة جديدة بكورونا

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/ ..أعلنت دائرة صحة ميسان، الاثنين،عن تسجيلها (اثنين وثمانين) إصابة جديدة بفايروس كورونا وسجلت 3 حالات شفاء.

وقال بيان الدائرة أنها سجلت اليوم تصاعدا خطيرا وصل الى 82 أصابة جديدة بفيروس كورونا وهي أعلى نسبة منذ بداية الجائحة، مشيرا إلى الإصابات توزعت حسب احياء ومناطق مركز محافظة ميسان.

واضح البيان اكتساب الشفاء لثلاثة من المصابين ،مبيناً أنه تم فحص 310 نموذج من المشتبه بهم والملامسين.

واكد البيان اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين. داعياً أهالي محافظة ميسان كافة على الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة