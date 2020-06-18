ميسان تسجل تزايدا بحالات الشفاء وتسجيل ١٣٤ أصابة جديدة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان،الخميس،عن حصيلة المصابين والمشافين وحالات الوفاة.

وقال بيان الدائرة إنها سجلت اليوم تزايد بعدد حالات الشفاء لتصل (٦٠) حالة فيما أشارت إلى تسجيلها ارتفاعا بعدد الإصابات الجديدة وصلت إلى ١٣٤ معربه عن آسفها لوفاة ٣ حالات

وأوضح البيان أن الإصابات موزعة حسب المناطق ( الفاطمية ، السراي ، حي العامل ، الدبيسات ، حي الربيع ، حي الجامعة ، العرضات ، حي المعلمين الجديد ، ، حي النداء، حي الجهاد، ،حي الثورة ، عواشة ، ابو رمانة ، حي العسكري ، حي الوحدة ، حي الجامعة ، حي الرسالة ، حي القاهرة ، دور النفط ، حي السجناء ، الماجدية ، حي الخضراء ، حي الصادق ، ، الجديدة ، نهاوند ، الشبانة ، المحمودية ، حي الخليج ، العمارات الجديدة) ، فضلا عن قضاء المجر ، علي الغربي ، قلعة صالح ، الكحلاء ، الميمونة ، السلام، العزير

واوضح أن عدد النماذج المفحوصة 391 نموذجاً ، مؤكدا اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين.

وكرر البيان الدعوة الى أهالي محافظة ميسان كافة للالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة .. حفاظا على سلامة الجميع.. ومنها ، تقليل الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى والتباعد الجسدي عن الآخرين مسافة مترين تجنب الاماكن المزدحمة وعدم المصافحة والتقبيل و كذلك الالتزام بعدم لمس الوجه ولبس الكمامة عند الخروج من المنزل واستعمال معقمات الأيدي دائما لمنع انتقال العدوى ..