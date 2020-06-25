ميسان تسجل ارتفاعا خطيرا  بحالات الاصابة والوفيات بفايروس كورونا

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان، الخميس، عن تسجليها ارتفاعا في نسبة الإصابات ونسبة الوفيات، مقابل ارتفاع ايضا بحالات الشفاء.

وقال بيان الدائرة إنها سجلت اليوم 162اصابة ، مع ارتفاع بنسبة الوفيات التي بلغت 15 حالة وهي اعلى نسبة وفياة تسجلها المحافظة.

بالمقابل سجلت محافظة ميسان نسبة شفاء جيدة وصلت إلى 82 حالة شفاء

وأوضح البيان أن الإصابات توزعت على مركز العمارة بمناطق (حي الخليج، حي الشهداء، ،حي الثورة ، حي الوحدة ، الدبيسات قطاع 28 ، ابو رمانة ، الماجدية ، الجمعيات ، حي النداء ، حي العسكري ، الاسكان ، الجديدة حي المعلمين الجديد ، الجوادين ، ، قطاع 30، حي الخليج ، حي الحسين القديم) فضلا عن اقضية ونواحي ( قلعة صالح، الميمونة، المجر، السلام، كميت ، علي الغربي ، الميمونة ، العزير)

وبين أن عدد النماذج المفحوصه421 ، مؤكدا اتخاذ الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين.