ميسان تسجل ارتفاعا جديدا في حالات الإصابة والشفاء بفايروس كورونا 

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان، الجمعة، عن تسجيلها ارتفاعا كبيرا بعدد الإصابات مسجلة تزايدا بعدد حالات الشفاء أيضاً

وقال بيان الدائرة أنها سجلت اليوم تصاعدا بعدد الإصابات عن الايام السابقة مسجلة اليوم (215) إصابةجديدة وإعلانها شفاء 100معربة عن أسفها لوفاة 4

وتوزعت الإصابات على مناطق مركز المحافظة (حي القاهرة، حي الشهداء، ،حي الثورة ، حي الوحدة ، الدبيسات قطاع 28 ، ابو رمانة ،، الماجدية ، الجمعيات ، حي النداء ، حي العسكري ، الاسكان ، حي الثورة ، حي المعلمين الجديد ، حي الجوادين ، ، قطاع 30، حي الخليج ، حي الحسين القديم ، العمارات) فضلاً عن اقضية ونواحي المحافظة ( قلعة صالح ، العزير ،المجر ، ، العدل ).

وأشار البيان الى أن عدد النماذج المفحوصه 375 ، مؤكدا اتخاذ الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين.