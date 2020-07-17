ميسان تسجل ارتفاعا بحالات الشفاء وتسجيل 65 إصابة و3 وفيات

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان، الجمعة، عن تسجيل ارتفاع بعدد حالات للشفاء.

وقال بيان الدائرة أنها سجلت اليوم 65 إصابة جديدة / مع تزايد حالات الشفاء والتي بلغت اليوم 102 حالة ، فيما سجلت وفاة ثلاث مصابين.

وأوضح البيان ان الإصابات توزعت على مناطق( حيالحسين الجديد، العمارات ، حي الحسين القديم ، دور النفط ، حي الرحمة ، حي القاهرة ، حي الزهراء ، نهاوند ، حي الصادق ، حي القاهرة الثانية ، حي المعلمين القديم، حي الصحفيين، حي العسكري) فضلا عن الاقضية والنواحي قلعة صالح ، المجر ، علي الغربي ، كميت ، الميمونة.

وأشار البيان الى عدد النماذج المفحوصه 255 ، فيما بلغ عدد المفحوصين فحصا سريعا 21 شخص ،مؤكدا اتخاذ الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين.