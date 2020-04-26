ميسان تسجل إصابتين  بكورونا في مركز المحافظة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..كشفت دائرة صحة ميسان عن تسجيلها إصابتين موجبتين بفايروس كورونا المستجد في مركز مدينة العمارة.

وقال بيان عن الدائرة أن المصابين هما امرأة تبلغ من العمر ٧٤عام، ورجل يبلغ من العمر ٣٩ عاما وهما يسكنان في مركز المدينة ،مبينا أن الحالتين جاءت نتيجة ملامسة لحالة موجبة سابقة

وأوضح البيان أن دائرة صحة ميسان اتخذت كافة الاجراءات المتعلقة بالاصابتين..

ودعت أهالي محافظة ميسان كافة الى الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة .. حفاظا على سلامة الجميع..