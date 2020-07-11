ميسان تسجل إصابة 88وشفاء 161ووفاة 8

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان عن تسجيلها اليوم السبت 88 اصابة جديدة مقابل 161 حالة شفاء ، ووفاة 8 حالات.

وقال البيان ان الإصابات توزعت على مناطق (الحي الجامعي ، حي الحسين القديم ، حي المعلمين الجديد ، حي الحسين الجديد، حي العسكري، العمارات القديمة، ابو رمانة ، عمارات المعهد ، الماجدية ، سيد جميل الدبيسات ، حي النداء) في مركز المحافظة فضلا عن الاقضية والنواحي (المجر، الكحلاء ، علي الشرقي، كميت، الميمونة، علي الغربي)

وأشار الى أن عدد النماذج المفحوصه 323 نموذجا مؤكدا اتخاذ الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين.