ميسان تسجل إصابة 88وشفاء 161ووفاة 8

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان عن تسجيلها اليوم السبت 88 اصابة جديدة مقابل 161 حالة شفاء ، ووفاة 8 حالات.

وقال البيان ان الإصابات توزعت على مناطق (الحي الجامعي ، حي الحسين القديم  ، حي المعلمين الجديد ، حي الحسين الجديد،  حي العسكري، العمارات القديمة،  ابو رمانة ، عمارات المعهد ، الماجدية ، سيد جميل الدبيسات ، حي النداء) في مركز المحافظة فضلا عن الاقضية والنواحي (المجر، الكحلاء ، علي الشرقي، كميت، الميمونة، علي الغربي)

وأشار الى أن عدد النماذج المفحوصه 323 نموذجا مؤكدا اتخاذ الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين.

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