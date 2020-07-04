ميسان تسجل إصابة  105 وشفاء 53ووفاة3

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان عن موقفها الوبائي ليوم السبت مسجلة انخفاضا بعدد حالات الوفاة

وقال بيان الدائرة أن المحافظة سجلت (105)إصابة وشفاء 53 حالة وأعربت عن أملها بأن تنخفض الى الصفر نسبة الوفيات مسجلة اليوم وفاة 3

وأشار البيان إلى أن الإصابات موزعة حسب مناطق المركز في ( حي الفاطمية، حي المعلمين الجديد، حي العسكري، الدبيسات،حي الوحدة، العوفية، قطاع 30، حي القاهرة الثانية، العمارات القديمة،حي الربيع،ابو رمانة ، 1000 دار)، فضلا عن اقضية (قلعة صالح، المجر، الميمونة، علي الغربي)

وبين ن عدد النماذج المفحوصه 353 نوذجا ،مؤكدا اتخاذ الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين.

ودعا أهالي محافظة ميسان كافة الى الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة .. حفاظا على سلامة الجميع..