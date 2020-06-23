ميسان تسجل إصابة 105وشفاء 92ووفاة2

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان، الثلاثاء، عن تسجيلها (105 ) إصابةجديدة بفايروس كورونا المستجد، وقال بيان الدائر انها سجلت اليوم 105 إصابة وشفاء 92 وأعربت عن أسفها لوفاة 2 .

وأوضح البيان ان الاصابات موزعة على مناطق (قطاع 30 ، قطاع 28 ، امغربة، ، حي الوحدة ، حي الرسالة ، حي المعلمين القديم، حي الثورة، الماجدية، حي الحسين الجديد،حي الكرامة، دور النفط، الإسكان، حي الجامعة) فضلا عن اقضية ونواحي المحافظة في قضاءقلعة صالح، المجر ، السلام ، الكحلاء.

وبين أن عدد النماذج المفحوصه 324 مؤكدا بأنه تم اخذ كافة الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين.

وكرر البيان دعوته أهالي محافظة ميسان كافة على الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة .. حفاظا على سلامة الجميع.. ومنها ، تقليل الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى والتباعد الجسدي عن الآخرين مسافة مترين تجنب الاماكن المزدحمة وعدم المصافحة والتقبيل و كذلك الالتزام بعدم لمس الوجه ولبس الكمامة عند الخروج من المنزل واستعمال معقمات الأيدي دائما لمنع انتقال العدوى.