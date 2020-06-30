ميسان تسجل إصابة 102وشفاء138ووفاة 11

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/.. أعلنت دائرة صحة ميسان عن ارتفاع عدد حالات الشفاء والوفاة المحافظة اليوم الثلاثاء.

و قال بيان الدائرة إنها سجلت اليوم ارتفاعا بعدد حالات الشفاء بلغت 138 وهي أعلى نسبة ووفاة11واصابة (102)

وأشار البيان إلى أن الإصابات موزعة على مناطق (قطاع 28،1000 دار، حي العامل ، حي الفاطمية، حي الحسين الجديد، حي الثورة، حي الرسالة، حي الشرطة، قطاع 30، حي النداء ، الدبيسات ، ابورمانة ،الماجدية ، حي القاهرة ، حي المعلمين الجديد، حي المعلمين القديم، الجديدة) فضلا عن اقضية ونواحي (علي الغربي، المجر ، علي الشرقي ، العزير ، الكحلاء، السلام)

وبين أن عدد النماذج المفحوصه 353 نموجا ، مؤكدا اتخاذ الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين.

وكرر البيان دهوة أهالي محافظة ميسان كافة على الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة .حفاظا على سلامة الجميع.