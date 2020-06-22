ميسان تسجل إصابة ١٤٨وشفاء ١١١حالة ووفاة ٦

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان الاثنين عن تسجيلها إصابة (148) إصابةجديدة بفايروس كورونا

وقال بيان الدائرة أن المحافظة سجلت اليوم ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات عن الايام السابقة مسجلة اليوم ١٤٨ أصابة ومعلنه عن تزايدا بعدد حالات الشفاء بلغت اليوم ١١١ حالة ومعربة عن أسفها لوفاة ٦ حالات

البيان اوضح بأن الإصابات توزعت حسب مناطق المركز والاقضية والنواحي ففي المركز بأحياء (قطاع 30 ، العمارات القديمة ، قطاع 28 ، سوق زبيد ، ، حي الوحدة ، حي الرسالة ، حي المعلمين القديم ، حي المعلمين الجديد ، المحمودية ، حي الخليج ، حي الثورة ، حي العامل ، الماجدية ، حي الحسين القديم ، امغربة ، حي الكرامة ، حجي عبد ، العوفية ، دور النفط ، القاهرة ، الإسكان ، حي الجامعة)فضلاً عن الاقضية والنواحي في قلعة صالح ، ، المجر ،الميمونة ، السلام ، العزير ، الكحلاء ، علي الشرقي.

وبين بأن عدد النماذج المفحوصه 396نموذجا ، مؤكدا اتخاذ الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين.

وكرر البيان دعوة أهالي محافظة ميسان كافة على الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة حفاظا على سلامة الجميع.منوهاً إلى ضرورة الالتزام بإلاجراءات الصحية ومنها ، تقليل الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى والتباعد الجسدي عن الآخرين مسافة مترين تجنب الاماكن المزدحمة وعدم المصافحة والتقبيل و كذلك الالتزام بعدم لمس الوجه ولبس الكمامة عند الخروج من المنزل واستعمال معقمات الأيدي دائما لمنع انتقال العدوى .