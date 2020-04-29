ميسان تسجل إصابة لمواطنة  قدمت من الهند مؤخرا

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان، مساء الأربعاء، عن تسجيلها إصابة جديدة بفيروس كورونا في مركز المدينة.

وقال بيان الدائرة أن المصابة لمواطنه تبلغ من العمر ٢٥عام تسكن مركز العمارة، مشيرا إلى أن المصابة رجعت من الهند قبل أيام قليلة.

وأشار الى زيارتها من الفرق الصحية وتوجيها لاخذ مسحات منها ومن عائلتها، منوها الى ان صحة المحافظة اتخذت كافة الاجراءات المتعلقة بالاصابة

ودعا البيان أهالي محافظة ميسان كافة الى الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة حفاظا على سلامة الجميع..