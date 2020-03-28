ميسان تسجل إصابة جديدة بكورونا

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان، السبت،عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال بيان عن الدائرة أنها سجلت إصابة موجبة بفايروس كورونا المستجد من بين ١٥ نموذجا مختبريا تم إرسالها إلى المختبر المركزي في بغداد،منوها الى ان النماذج الاربعة عشر المرسلة الى بغداد كانت نتائجها سالبة( اي غير مصابة).

وأوضح البيان ان الاصابة كانت لسيدة تبلغ من العمر ٤٥ عاما وهي تخضع حاليا للحجر الصحي تحت إشراف كادر طبي متخصص، مؤكدا بأن وضعها الصحي مستقر و تم اتخاذ اللازم بخصوص ملامسيها ويتم استضافتهم في دار الاستضافة الخاصة بدائرة صحة ميسان لمدة ١٤ يوم لمتابعتهم صحيا.

وأشار البيان الى ان الدائرة تتعامل حسب اللوائح الصحية الدولية لضمان عدم انتشار الفيروس،داعيا المواطنين الى الإلتزام بالحظر وعدم حضور التجمعات حفاظا على سلامة الجميع ..