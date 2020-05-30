ميسان تسجل أعلى نسبة إصابات منذ انتشار كورونا

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان، السبت، عن تسجيلها أعلى نسبة منذ جائحة كورونا. وقال بيان عن الدائرة أن ميسان سجلت اليوم (ثلاث عشرة) إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، منها حالة وفاة واحدة في مركز المحافظة.

وأشار الى أن الإصابات توزعت بواقع ١٠ اصابات في مركز محافظة ميسان ( منطقة مغربة، وحي الحسين القديم، وعواشة، و ابو رمانة، و قطاع ١٥ شعبان، وقطاع ٢٨ ،و حي المصطفى). وحالة واحدة في مركز ناحية السلام وحالة واحدة في مركز قضاء المجر الكبير.

واكد البيان اتخاذ الاجراءات الوقائية كافة بحق المصابين والملامسين، داعياً أهالي محافظة ميسان كافة على الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة

وشدد على ضرورة الالتزام بالارشادت الصحيحة والتي منها ، تقليل الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى والتباعد الجسدي عن الآخرين مسافة مترين تجنب الاماكن المزدحمة وعدم المصافحة والتقبيل و كذلك الالتزام بعدم لمس الوجه ولبس الكمامة عند الخروج من المنزل واستعمال معقمات الأيدي دائما لمنع انتقال العدوى .. حفظكم الله جميعا ..