ميسان تسجل أرتفاعا بعدد الإصابات لتصل 140 وشفاء 30ووفاة 2

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/.. أعلنت دائرة صحة ميسان، الأربعاء، عن تسجيلها (140 ) إصابة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة.

وقال بيان عن الدائرة أن ميسان سجلت اليوم تصاعدا في عدد الاصابات ، كما سجلت ارتفاعا في حالات للشفاء لتصل إلى30 ، إضافة الى وفاة حالتين.

وأشار الى أن الإصابات موزعة على مناطق (حي الربيع ، حي المعلمين الجديد ، ، حي النداء، حي الجهاد، ،حي الثورة ، عواشة ، ابو رمانة ، حي العسكري ، حي الوحدة ، حي الجامعة ، حي الرسالة ، حي القاهرة ، دور النفط ، حي السجناء ، الماجدية ، حي الخضراء ، حي الصادق ، ، الجديدة ، نهاوند ، الشبانة ، المحمودية ، حي الخليج ، العمارات الجديدة) إضافة الى اقضية المجر الكبير ، علي الغربي ، قلعة صالح ، الكحلاء)، مبينا أن عدد النماذج المفحوصة بلغ 390 نموذج

وأكد البيان اتخاذ الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين، مكررا دعوته أهالي محافظة ميسان كافة على الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة .. حفاظا على سلامة الجميع.. ومنها ، تقليل الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى والتباعد الجسدي عن الآخرين مسافة مترين تجنب الاماكن المزدحمة وعدم المصافحة والتقبيل و كذلك الالتزام بعدم لمس الوجه ولبس الكمامة عند الخروج من المنزل واستعمال معقمات الأيدي دائما لمنع انتقال العدوى .. حفظكم الله جميعا .