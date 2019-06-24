ميسان تستلم ١٢ عجلة إسعاف حديثة مزودة بكافة التجهيزات

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلن محافظ ميسان علي دواي،الاثنين، عن انجاز مشروع تجهيز 12 عجلة إسعاف حديثة موديل 2019 – 2018 تحتوي على كافة التجهيزات الطبية المتطورة .

وقال دواي اثناء عملية فحص السيارات : ان محافظة ميسان تسلمت اليوم 12 عجلة اسعاف ذات إمكانيات متطورة ومن منشأ أمريكي نوع G M C موديل 2018 و 2019 ، مبينا أن هذا العجلات كانت قد تعاقدت بشأنها المحافظة مع الشركة العامة لتجارة السيارات لتوريدها ومن تخصيصات تنمية الاقاليم لمحافظة ميسان .

ووجه دائرة صحة ميسان بتخصيص عجلات الإسعاف المجهزة بحسب الحاجة الفعلية للمستشفيات في مركز المحافظة والوحدات الادارية من اجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين .