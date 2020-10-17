ميسان تستخدم منظومة كاميرات حرارية ليلية لمراقبة الحدود مع ايران

المستقلة /علي قاسم الكعبي/..افتتح محافظ ميسان علي دواي، عصر السبت، مشروع نصب كاميرات مراقبة حرارية عالية الدقة على الجزء من الشريط الحدودي مع الجارة ايران

وقال بيان عن مكتب المحافظ ان دواي زار مقر لواء الحدود العاشر والافواج في قاطع المسؤولية برفقة آمر اللواء العميد سمير دهم المحمداوي وعدد من ضباط اللواء والافواج وبرفقة المعاون الفني للمحافظ ومدير مشاريع المحافظة واطلع مباشرة على عمل اللواء

وأشار البيان الى افتتاح مشروع نصب (4) كاميرات حرارية ليلية متطورة مع كافة ملحقاتها ضمن تخصيصات البترو دولار لمحافظة ميسان والتي خصصت الى لواء حرس الحدود العاشر لغرض السيطرة على الحدود ومنع المتسللين والمهربين من الدخول الى البلاد والحد منها بما في ذلك مايتعلق بتهريب المخدرات .

وأوضح ان هذا المشروع من المشاريع النوعية المهمة التي تنفذ لاول مرة في محافظة ميسان ، مبينا أن منظومة المراقبة تتكون من (4) كاميرات حرارية متطورة ومتحركة تم نصبها على الحدود بين محافظة ميسان والجمهورية الاسلامية الايرانية والتي ستسهم اسهام كبير الى إحكام السيطرة على الحدود ومنع تسلل المهربين من والى البلاد .

منوها بانه سيتم توسيع نطاق المنظومة باضافة كاميرات اضافية وربطها مع مقر اللواء من اجل الاحكام والسيطرة بشكل كامل.