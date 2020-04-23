ميسان ترفع الحظر من الساعة٦صباحا الى ٧مساء خلال شهر رمضان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/…أعلن محافظ ميسان ورئيس خلية الأزمة علي دواي عن رفع حظر التجوال في ميسان من الساعة ٦ صباحاً ولغاية ٧ مساءً اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2020/4/26 ولغاية يوم الجمعة 2020/5/22 مع شمول يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بالحظر الشامل التام ..

وقال دواي في تصريح بعد ترأسه الاجتماع الثالث عشر لخلية الازمة اليوم الخميس “تم رفع الحظر لمدة شهر” مشيرا إلى استمرار عمل المصارف الحكومية والأهلية في المحافظة بنسبة 50% وباقي دوائر الدولة بنسبة لا تزيد عن 25% وحسب الحاجة والضرورة .

ونوه دواي إلى الاستمرار بالسماح للفئات المستثناة سابقاً من حظر التجوال وكل من صدر له استثناء رسمي بموجب موافقة من خلية الأزمة.

وأضاف تم السماح للمطاعم بتقديم خدمات التوصيل المنزلي فقط ولا يسمح بفتح قاعات استقبال الزبائن فيها .

ولفت إلى السماح بدخول جميع الشاحنات في السيطرات الخارجية إلى محافظتنا على إن تخضع للفحص ولكافة الإجراءات الصحية والوقائية والأمنية واعتباراً من يوم الأحد الموافق 2020/4/26 من الساعة السابعة مساءً ولغاية السادسة صباحاً .

وشدد دواي على منع عمل وسائل النقل الكبيرة (الحافلات ومركبات النقل العام والخاص) التي يزيد عدد ركابها عن (4) أشخاص مقتصرا على السماح فقط لمركبات الأجرة (الصالون) بالعمل خلال مدة فتح الحظر.

وأكد فتح المجمعات والعيادات الطبية يومياً خلال مدة فتح الحظر باستثناء يومي الجمعة والسبت .

وسمح للشباب بممارسة كرة القدم في الساحات المثيلة من الساعة الثامنة مساءً ولغاية الحادي عشر مساءً مع الالتزام بالتوجيهات والإجراءات الوقائية

ونوه دواي الى انه سيتم إعادة تقييم القرارات حسب الموقف الوبائي لفيروس كورونا .