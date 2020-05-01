ميسان تدخل دائرة الخطر و تسجل (7)اصابات جديدة  بكورونا

(المستقلة)/على قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان، اليوم الجمعة، عن تسجيلها ٧ سبع اصابات جديدة بفايروس كورونا في ميسان

وقال بيان الدائرة أن الإصابات الـ7 هم من الملامسين لحالة موجبة سابقة كانت قد قدمت من سفر من خارج العراق، مشيرا إلى سحب ٢٥ نموذجا منهم كإجراء وقائي.

وأشار البيان الى ان دائرة صحة ميسان اتخذت كافة الاجراءات المتعلقة بالاصابة، داعيا أهالي المحافظة كافة الى الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة حفاظا على سلامة الجميع

وشدد على تقليل الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى والتباعد الجسدي عن الآخرين مسافة مترين وعدم المصافحة والتقبيل و كذلك الالتزام بعدم لمس الوجه، منوها إلى لبس الكمامة عند الخروج من المنزل واستعمال معقمات الأيدي دائما لمنع انتقال العدوى .