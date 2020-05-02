ميسان تخضع الوافدين من خارج العراق  للحجر الإجباري

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت خلية الأزمة في ميسان،السبت،عن اخصاع الوافدين من خارج العراق إلى المحافظة للحجر الصحي الإجباري.

وقال بيان على هامش اجتمع الخلية التي يرأسها المحافظ علي دواي ان المحافظة هيأت مركز الاستقبال والاستضافة الخاص بالحالات المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا، منوها الى أن المركز تم تجهيزه بوقت سابق بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية والخدمات الفندقية .

واوضح البيان ان الخلية قررت الاستمرار العمل بمقررات الاجتماع السابق واستثناءاته المعمول بها سابقاً .مشدداً على ضرورة الالتزام بالتوجيهات والإجراءات الوقائية والاقتصار على مغادرة المنزل إلا في الحالات الضرورية والاستمرار بتطبيق أعلى درجات المسؤولية وبأقل عدد ممكن من الإفراد حفاظاً على أرواحهم وأرواح عوائلهم .

يذكر ان المحافظة سجلت يوم امس سبع إصابات هي الأعلى منذ بدء الازمة، كلها لملامسين لحالة سابقة كانت لأمرأة عادت من خارج العراق .