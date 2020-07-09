ميسان تحقق 147حالة شفاء مقابل إصابة 90 ووفاة 4

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان، عن تسجيل ارتفاع بعدد حالات الشفاء في المحافظة،اليوم الخميس.

وقال بيان الدائرة أنها سجلت ( 90) إصابة ، مقابل المحافظة على النسبة المتقدمة بحالات الشفاء، مسجلة شفاء 147حالة ، فيما توفيت 4 حالات.

وأشار البيان الى ان الإصابات توزعت حسب مناطق مركز العمارة على ( حي الرسالة ، حي الحسين الجديد، حي الربيع حي العامل ، قطاع 28، العوفية، حي الجامعة ، حي الفاطمية، ابو رمانة ، الماجدية) فضلا عن اقضية ونواحي (قلعة صالح ، المجر الكبير، الكحلاء ، الميمونة،علي الشرقي ، العزير )

وأوضح البييان بأن عدد النماذج المفحوصة بلغ 327 نموذجا ، مؤكدا اتخاذ الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين.