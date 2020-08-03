ميسان تحدد سعر الامبير ب5الاف ديناربواقع تشغيل 10ساعات

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..حددت محافظة ميسان سعر الامبير الواحد ب5 آلاف وبواقع تشغيل 10ساعات

وقال بيان ع مكتب محافظ ميسان أن المحافظ ترأس اجتماع في وقت سابق للجنة الخاصة بالمولدات الأهلية وبحضور قائممقام قضاء العمارة ومدير المنتوجات النفطية ومسؤول شعبة المولدات في شركة توزيع المنتوجات النفطية ومسؤول لجنة المتابعة في مكتب المحافظ ورابطة المولدات الأهلية .

واشار إلى مناقشة واستعراض عدد ساعات تشغيل المولدات وأسعار منتج زيت الغاز والحصة المجانية التي خصصت لأصحاب المولدات الأهلية ،واتخذ قرارا بان تكون تسعيرة جباية الأمبير لشهر آب /٢٠٢٠ (٥٠٠٠) دينار للمولدات المدعومة بالوقود و (٨٠٠٠) دينار للمولدات غير المدعومة بالوقود

وأوضح البيان ان ساعات التشغيل (١٠) ساعات يومياً من الساعة الــ (١٠) صباحاً ولغاية الساعة الــ (٦) صباحاً مع فترة استراحة للمولد مقدارها ساعة واحدة خلال فترة تجهيز التيار الكهربائي،مبيناً بان حصة زيت الغاز تكون (٢٥) لتر لكل kv للمولدات المدعومة .

وشدد البيان على الزام أصحاب المولدات بتثبيت لوحة تعريفية على الجدار الخارجي للمولد تتضمن اسم ورقم جوال صاحب المولد وسعر الأمبير وعدد ساعات التشغيل وهل المولدة مدعومة بالوقود المجاني أم غير مدعومة .

وأكد فرض غرامة مالية مقدارها (٥٠٠) إلف دينار على أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة وساعات التشغيل .موجهاً رؤساء الوحدات الإدارية ومراكز الشرطة واللجنة المركزية واللجان الفرعية في الوحدات الإدارية بمتابعة عمل المولدات الأهلية لإلزامهم بما ورد .

ولفت البيان الى مخاطبة المنتوجات النفطية بفتح منفذ محدد لتزويد أصحاب المولدات الأهلية بالوقود لغرض تخفيف الزخم .داعياً إلى إلزام أصحاب المولدات بتصليح المولدات العاطلة خلال (48) ساعة وبخلاف ذلك تتخذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم .

ونوه إلى مخاطبة وزارة النفط لزيادة كمية الوقود المشتراة من قبل أصحاب المولدات مقابل ثمن .