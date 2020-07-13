ميسان تتسلم ٣ محطات كهربائية لمواجهة الأزمة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلن محافظ ميسان علي دواي، عن انفراج أزمة الكهرباء بنصب ٣ محطات كهربائية اثنين منها ثابتتين وواحدة متنقلة.

وقال دواي سيتم نصب محطة كهرباء متنقلة سعة ٤٥ ميغا واط في منطقة محطات التوسع ( الشبكات قرب الحولي ) بعد وصولها يوم غد الثلاثاء

وأشار الى أن الغرض هو تغذية محطة التجارية الواقعة في منطقة المحمودية والتي سترفع الضغط عن مغذيات محطة اليرموك بعد شطرهما وتحسن كثيراً من فولتيات المنطقة.

وأضاف كما تصل خلال اليومين القادمين محطتان ثابتتان سعة كل واحدة 2×31.5 mva وسيتم نصبهما في حي الرسالة وحي نهاوند .

ولفت الى انها ستسهم بفك الاختناقات عن مناطق مغربة ونهاوند 1 و 2 وحي المعلمين الجديد والصحفيين وحي الرسالة والثورة والوحدة الاسلامية ،مبيناً بانه سيتم اكمال نصبها خلال ثلاثة أيام.

وأكد البيان بأن محافظة ميسان سوف تقوم بدعم وإسناد أعمال نصب وتشغيل المحطات مالياً وفنياً من أجل دخولها الخدمة في الوقت المحدد .