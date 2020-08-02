ميسان بلا وفيات لليوم الثالث وانخفاض ملحوظ بعدد الإصابات  

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان، الأحد، عن عدم تسجيلها أي حالة وفاة بكورونا منذ ثلاثة أيام.

وقالت الدائرة في بيان أصدرته انها سجلت انخفاضا ملحوظا ومنذ أكثر من ثلاثة أيام بعدد الإصابات ،معربة عن تفاؤلها لعدم تسجيل حالة وفاة اثناء تلك الفترة

وأشار البيان الى ان ميسان سجلت اليوم 55اصابة و58حالة شفاء.

وأوضح بان الإصابات توزعت حسب المناطق المركز في (حي الثورة ، الكفاءات ، العوفية ، العمارات، حي 14 رمضان ، دور الأطباء ، مغربة ، قطاع 28 ، حي الخليج ، السراي) ،فضلا عن اقضية الميمونة ،و المجرالكبير.

وبين أن عدد النماذج المفحوصة 146 نموذجا فقط ، منوها الى ان قلة عدد النماذج المفحوصة بسبب قلة عدد المرضى المراجعين للمستشفيات .