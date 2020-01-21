ميزة جديدة في أدوات عربي توظيف الأفعال والويكيبيديا

المستقلة / طالما يبحث المستخدمون عن تدقيق شامل للكتابة وإضافات يمكنهم من خلالها الاستغناء عن بعض الإضافات من مواقع أخرى لتسهل عليهم عملية الكتابة وقد أضافت أدوات عربي بالإضافة للتدقيق والتصحيح الإملائي وإضافة الأسماء والأفعال وتصحيحها تمكنت من إضافة حزمة الأفعال وبيان كل شئ عن الفعل وكذلك إضافة معلومات الويكيبيديا.

حزم الأفعال:

تم إضافة حزمة الأفعال وبيان أوزان الأفعال وتصاريف الأفعال وأصل الفعل ماض أو مضارع أو أمر وكذلك توضيح تصريفات وأوزان الفعل بإختصار هي تشتمل على كل ما يتعلق بالفعل بإضافة مميزة تخدم المدققين اللغويين الذين يرغبون في تدقيق نصوصهم باللغة العربية وجميع مستخدمين أدوات عربي.

حزم الويكيبيديا:

تم إضافة رابط الويكيبيديا وربطه بأدوات عربي ومن خلاله يتم بيان كل المعلومات المختصة بالكلمة من خلال بيان الشخصيات كمثال من نشأة وكتب وتعليم وكل ما يتعلق بمصدر الأسماء والكلمات والشخصيات.

وهي حزم ممتازة تضيف سهولة ومرونة لمستخدمي أدوات عربي وتمكنهم من تحديد جميع المعلومات المتعلقة بالأفعال و الويكيبديا دون الحاجة لدخول مواقع أخرى لتجميع مصادرهم وبهذا تحقق إفادة شاملة لمستخدمي النصوص العربية.