ميريام كلينك تعترف بارتكابها جريمة قتل في مرحلة طفولتها

فجرت عارضة الأزياء ميريام كلينك خبرا خطيرا نشرته على صفحتها الخاصة عبر فيسبوك، وهو إعترافها بأنها ارتكبت جريمة قتل في مرحلة طفولتها.

وفي التفاصيل، فقد أشارت ميريام كلينك إلى أنها لم تتعرّض يوماً للتنمّر في المدرسة لأنها كانت المتنمّرة، وأضافت “أعتذر من كلّ طفل تنمّرت عليه لأنه كان بديناً وقبيحاً وفقيراً وضعيفاً”.

واعترفت ميريام كلينك ضاحكةً “قتلت طفلاً عندما كنت في الخامسة من عمري ورميته من النافذة لأنه لعب في ألعابي”، الأمر الّذي صدم متابعيها.

وتابعت ميريام كلينك “كنت أعمل عصابات وتنمّرت على المعلمات والراهبات، وما حدا كان يقدرلي او جنّ صير كسّر البيت”.