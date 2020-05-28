ميركل والكاظمي يتفقان على تطوير التعاون الاقتصادي …وتدعوه لزيارة المانيا

( المستقلة)… قدمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، تهانيها الى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، بمناسبة تسنمه مهام منصبه، وفيما أوضحت أنها تقدّر الصعوبات والتحديات التي تواجه فريق عمله، وصفت برنامجه الحكومي بأنه “متميز”.

وقال مكتب الكاظمي في بيان له وتلقته ( المستقلة)..اليوم الخميس ، إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل”، مبينا أن المستشارة الألمانية هنأت الكاظمي، بمناسبة تسنمه مهام منصب رئيس مجلس الوزراء، وبينت أنها تقدّر الصعوبات والتحديات التي تواجه فريق العمل الجديد”.

واضاف البيان انه “جرى خلال الاتصال الاتفاق على تطوير التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين”.

وأبدت المستشارة الألمانية استعدادها لتقديم الدعم الممكن في هذه المجالات، فضلا عن المساعدة في إسناد العراق لمواجهة آثار وباء كورونا، واستمرار ألمانيا في تدريب القوات العراقية ضمن إطار التحالف الدولي.

كما وصفت ميركل البرنامج الحكومي للكاظمي “بالمتميز”، موجهة “الدعوة له لزيارة ألمانيا في أقرب فرصة ممكنة”.

من جهته أعرب رئيس مجلس الوزراء عن حرص العراق على إدامة أفضل العلاقات الإقليمية والدولية، ومن ضمنها ألمانيا، مؤكدا حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوربي وألمانيا، وتفعيل اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين.

وأثنى الكاظمي على الجهود التي تبذلها ألمانيا في مجال التعاون العسكري مع العراق، والوقوف معه في محاربة الإرهاب.( النهاية)