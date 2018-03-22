ميداليات والقاب للاعبي العراق في البطولة العربية الاقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص

(المستقلة)/سالم تكليف-ابو ظبي/..حصد لاعبو العراق بالألعاب الفردية المشاركون في البطولة العربية الاقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص في ابو ظبي عدد من الميداليات المختلفة

وقال رئيس اتحاد الاولمبياد الخاص العراقي سعد عبد ياسين ان لاعبي العراق تمكنوا من تحقيق نتائج “مبهرة” في العاب القوى وفعالية البوتشي .

واشار الى حصول اللاعبة ضي علي، على الميدالية الذهبية في سباق 25م واللاعبة فاطمة يوسف على الميدالية الذهبية في 50م واللاعبة مروة علي ، على الميدالية الفضية في سباق 50م، وتمارة عبدالرزاق على الميدالية البرونزية في 50م، واثير البراهيم على فضية في 50م، ومحمد غانم على فضية 25م، وعلي جمعة على برونزية 50م، واحمد عبدالمهدي حصل على برونزية 25م .

واضاف ياسين كما ان فعاليات التوتشي شهدت فوز فيها اللاعب مرتضى جمال و حصوله على ميداليتين ذهبية، وفضية ،كما حصل اللاعب علي علاء على الميدالية الذهبية والفضية، فيما حصلت اللاعبة مريم محمد برونزية، و اللاعبة يمامة فوزي على الميدالية البرونزية.