ميتسوبيشي تسعى لتصنيع سياراتها في مصر

المستقلة ..ذكرت مصادر مصرية مطلعة، أن شركة ميتسوبيشي عملاق صناعة السيارات اليابانية، تتفاوض حاليا مع مجموعة نيسان مصر، لتصنيع عدد من طرازاتها داخل السوق المصرية.

وقالت مصادر على صلة بالمفاوضات الدائرة بين الجانبين، إن الشركتين أجريتا أكثر من اجتماع علي مدار الأشهر الماضية للتوصل إلى اتفاق شراكة في عملية التصنيع الجديدة.

وذكرت المصادر أن عدد من الشركات الأوروبية الأخرى تجري مفاوضات حاليا مع الهيئه العربية للتصنيع بهدف التصنيع المحلي أيضا.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” احتلت العلامة التجارية “نيسان” المرتبة الثالثة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع “الملاكي” مستحوذة على حصة سوقية بنحو 10.1% مسجلة مبيعات بنحو 5162 وحدة فى السوق المحلية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى.

المصدر : ايكونومي بلس