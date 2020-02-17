مونديال 2022 يشعل جدلا على «تويتر»

(المستقلة) أثار هاشتاج #مونديال2022_يحصد_الارواح حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في الساعات القليلة الماضية.

وكانت تقارير إعلامية أوروبية ألقت الضوء على معاناة العاملين في بناء ملاعب كأس العالم 2022 في قطر من ظروف معيشية صعبة، فضلا عن تأخر أجورهم.

تفاعل قوي:

شهد الهاشتاج تفاعل قوي جعله يحتل صدارة الأكثر تداولا في عدة دول عربية، أبرزها قطر والسعودية والإمارات ومصر.

وبلغ عدد التغريدات على الهاشتاج أكثر من 2000، خلال وقت قصير من ظهوره على الموقع.

وتحدث المغردون عن الأوضاع القاسية التي يعيشها العمال في قطر، وإجبارهم على العمل لأكثر من 12 ساعة يوميا، والتي تسببت في وفاة عدد كبير منهم حسب تقارير لمؤسسة «هيومان رايتس ووتش» لحقوق الإنسان.

ردود فعل مضادة:

لم تؤيد كل التغريدات المنشورة على هاشتاج #مونديال2022_يحصد_الارواح ما يقال عن معاناة العالمين في قطر من أوضاع صعبة، وذهب عدد منها لتكذيب هذه الادعاءات.

وأشار مغردون إلى أن قطر ستنجح في استضافة الحدث العالمي، الذي يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، منذ انطلاق كأس العالم عام 1930.

مونديال 2022:

وتستضيف قطر النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم في عام 2022، وتقام على غير العادة بين شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول بدلا من إقامتها في الصيف، وذلك بسبب الأجواء الحارة في البلد العربي.

وتقام كأس العالم 2022 على 8 ملاعب في 5 مدن قطرية تتراوح سعتها بين 40 و80 ألف متفرج، منها 5 ملاعب تحت الإنشاء حاليا، بجانب ملعبين سيتم إجراء عدة تحديثات بهما.

وستكون هذه النسخة هي الأخيرة التي تشهد مشاركة 32 منتخبا، قبل زيادة عدد المشاركين إلى 48، اعتبارا من مونديال 2026، الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.