موندو ديبورتيفو : برشلونة يعود لإستراتيجيته القديمة في مفاوضات نيمار

(المستقلة) …. كشف تقرير صحفي كتالوني، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد في مفاوضات برشلونة للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سليفا، نجم باريس سان جيرمان.

فقد ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن رغم عدم توصل الناديين بالأمس إلى اتفاق نهائي، لكن هناك تفاولًا كبيرًا لدى مسؤولي البارسا بحسم الصفقة.

ورغم أن نيمار لم ينفذ رغبة البارسا، بالخروج علنًا وتأكيد رغبته في العودة إلى كامب نو، إلا أنه ضغط داخليًا على إدارة سان جيرمان لتسريع وتيرة المفاوضات.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة قدمًا عرضًا، لضم اللاعب على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء مقابل 170 مليون يورو، إلى جانب بعض المتغيرات التي ستسدد في صيف 2021.

لكن النادي الباريسي لم يوافق على الانتظار لمدة عامين، من أجل الحصول على أموال الصفقة كاملة.

وإزاء ذلك، لجأ بطل الليجا إلى إستراتيجيته القديمة في مفاوضات نيمار، بعرض إدراج أكثر من لاعب ضمن الصفقة، وهي الخطة التي توقفت سابقًا بانتقال فيليب كوتينيو إلى بايرن ميونخ.

وسيواجه برشلونة أزمة في هذه الصدد، بحسب “موندو ديبورتيفو”، حيث سيكون ملزمًا بإقناع لاعبين أو ثلاثة بالانتقال إلى سان جيرمان.

ورغم ضيق الوقت، وواقع أن مشروع النادي الفرنسي أقل من البلوجرانا، لكن سيعتمد مسؤولو الأخير على جزئية أن اللاعبين سيحصلون على عروض مالية جيدة، ومساحة أكبر للمشاركة، في باريس.