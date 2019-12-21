مونتيري المكسيكي بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية

(المستقلة).. احرز نادي مونتيري المكسيكي الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز على الهلال السعودي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 فى مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ، التي جرت مساء اليوم،على ستاد خليفة الدولي بالدوحة.

و انتهى الشوط الأول بتقدم الهلال السعودي بهدف احرزه كارلوس إدواردو بعد أن أرسلت كرة عرضية من جهة اليسار من ياسر الشهراني قابلها برأسية متقنة مرت على يسار الحارس وسكنت الشباك فى الدقيقة الثامنة والثلاثين.

ولكن فى الشوط الثانى أحرز مونتيرى هدف التعادل عن طريق أرتورو جونزاليز بعد رأسية رائعة وضعها فى شباك حارس مرمى الهلال فى الدقيقة ٥٥ ، ثم تقدم عن طريق ماكسيميليانو ميزا بعد عدة تمرييرات داخل منطقة الجزاء ليضعها بسهولة داخل الشباك فى الدقيقة ٦٠ من زمن الشوط المباراة .

ولم ينتظر الهلال طويلًا للعودة من جديد للقاء وأحرز هدف التعادل عن طريق جوميز بعد نزله بدقائق قليلة وتلقيه عرضية من الجانب الأيم ليضعها برأسه داخل الشباك فى الدقيقة ٦٦ لتصبح النتيجة 2-2 ليتجه الفريقين لركلات الترجيح التى حسمت كفة مونتيرى بنتيجة 5-4 .