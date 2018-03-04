موقف ملعب النخلة لـ”النباح” بدلا عن السيارات!

(المستقلة).. رغم ان ملعب النخلة في مدينة البصرة يعد صرحا رياضيا كبيرا، وأكتسب شهرة دولية بعد المباريات التي اقيمت به بين المنتخب الوطني العراقي وعدد من المنتخبات العربية الا ان اخطاء قد تبدو غير منظوره لكنها كبيرة ومؤثرة لاسيما بالنسبة للزوار الأجانب.

وكشف احد اساتذة اللغة الانكليزية ،وهو عراقي يعيش خارج البلد الان، خطأ في الاشارة الى موقف السيارات في ملعب النخلة والذي كتب باللغة الانكليزية.

وجاءت كلمة موقف بصيغة (Bark) وتعني نباح الكلب بدلا من كلمة (Park) اي موقف السيارات.

واذا كان الجمهور العراقي لا ينتبه الى الترجمة الانكليزية في قطعة الدلالة على موقف السيارات فأن الامر سيكون مختلفا للزوار الاجانب الذين سيجدون انفسهم في موقف مضحك واللوحة تدلهم الى مكان يمكن ان ينبحون به بدلا من ان يركنوا سيارتهم فيه.

رسالة موجهة الى وزارة الرياضة والشباب والمشرفين على الملعب لتدارك والوضع واستبدال اللوحة بعد كتابتها بشكل صحيح.