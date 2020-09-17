موقع عسكري : العراق على قائمة المشترين لطائرات سو 57 الروسية

المستقلة / – كشف موقع بلغاريان مليتاري المتخصص بالشؤون العسكرية ، في تقرير له ان العراق على قائمة المشترين المحتملين لطائرات سو 57 الروسية المتقدمة من الجيل الخامس وفقا لمصادر اعلامية صينية .

وذكر التقرير الذي تابعته المستقلة اليوم الخميس ، أن ” روسيا قد تبرم العقد الاول قريبا لتصدير مقاتلاتها من الجيل الخامس من طراز سو 57 وهي نموذج إنتاج تم تطويره منذ عام حتى عام 2017 “.

واضاف انه ” وعلى الرغم من إنتاج أول سو 57 كان في عام 2017 ، لم تكن روسيا في عجلة من أمرها لبدء الإنتاج الضخم، فمنذ عدة سنوات ، كانت الدولة تصقل وتحسن نموذجها ، وتعامل المشروع بأقصى درجات العناية والدقة، فيما يعتقد الخبراء العسكريون أن طائرة سو 57 لديها قدرات قتالية عالية وستدخل قريبًا في الإنتاج الضخم”.

وتابع أن “من المتوقع ان يبدأ الانتاج المتسلسل ليس فقط في الجيش الروسي ، ولكن أيضًا في البلدان التي تركز على شراء الأسلحة، حيث نقل عن مصادر عسكرية في الاتحاد الروسي ، أن ممثلين من عدة دول وصلوا بالفعل إلى موسكو لمناقشة عقود تصدير طائرات سو 57 من بينهم سياسيون من دول العالم الثالث، فيما تقلق شعبية الطائرة المقاتلة الروسية الولايات المتحدة وحلفائها”.

واوضح التقرير ان ” العراق هو أحد المشترين المحتملين. وبحسب المصادر الصينية ، تحتاج البلاد إلى طائرات سو 57 لاحتواء التهديدات التركية ، حيث ان المقاتلة الروسية اصبحت بالفعل سلاحا استراتيجيا للردع “.

واشار التقرير انه ” بالنسبة لدول العالم الثالث فإن سعر الأسلحة الحديثة مهم بشكل خاص، ذلك ان ثمن طائرة واحدة من طراز أف 35 الامريكية يبلغ 200 مليون دولار وهذه مبالغ تعتبر باهضة لشراء طائرات خصوصا البلدان الصغيرة ، فيما تعتبر طائرة سو 57 هي المقاتلة الروسية الأولى والوحيد حتى الآن من الجيل الخامس”.