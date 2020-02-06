موقع ريال مدريد يستقبل أكثر من مليوني زائر شهريًا خلال عام 2019

المستقلة …أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، أن ريال مدريد تفوق في سباق خاص على كل من برشلونة وليفربول.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن الموقع الرسمي لريال مدريد يتمتع بأكبر عدد من الزيارات على مستوى العالم بين مواقع الأندية، للعام الرابع على التوالي.

وأشارت إلى أن موقع ريال مدريد بات يستقبل أكثر من مليوني زائر شهريًا خلال عام 2019.

وأوضحت أن ليفربول يأتي في المركز الثاني خلال 2019 بـ863 ألف زائر شهريًا، ويليه برشلونة ثالثًا بـ812 ألف زائر.

ووفقًا للموقع الرسمي لريال مدريد، فإن قائمة المواقع الأولى تضم أيضا كل من:

(مانشستر يونايتد – 771 ألف زائر) – (يوفنتوس – 582 ألفا) – (بايرن ميونخ – 581 ألفا) – (آرسنال – 420 ألفا) – (توتنهام – 322 ألفا) – (باريس سان جيرمان – 306 ألفا) – (مانشستر سيتي – 270 ألفا).